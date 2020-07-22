Київ зупинився у масштабних заторах: найважче проїхати у центрі. Карта

Київ у середу вранці, 22 липня, зупинився у масштабних заторах. Найважче проїхати було у центрі столиці.

OBOZREVATEL за допомогою порталу Infoportal.kiev.ua дізнався, які дороги міста варто об'їхати, аби не втратити багато часу (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Так, затори скували Кільцеву дорогу, проспекти Голосіївський, Валерія Лобановського, Відрадний, Степана Бандери, вулиці Федора Ернста, Васильківську, Вадима Гетьмана, Олени Теліги, Олександра Довженка, Академіка Грекова.

У центрі зупинилися вулиці В'ячеслава Чорновола, Жилянська, Басейна, Велика Житомирська, Михайла Грушевського, Набережно-Хрещатицька, Петрівська алея, Володимирський узвіз. Схожа ситуація спостерігала і на проспекті Перемоги, бульварах Тараса Шевченка, Лесі Українки, Набережному шосе.

Важко було проїхати і Гаванським мостом. На лівому березі затори скували проспект Юрія Гагаріна, вулиці Миропільску, Крайню.

Затори у Києві 22 липня Скріншот

Затори у Києві 22 липня Скріншот

Затори у Києві 22 липня Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ отримав третє місце в рейтингу європейських мегаполісів із найбільш тривалими заторами. Насамперед Київ зупиняється через велику кількість авто, більшість із яких – транзитні.