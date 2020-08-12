Київ у середу вранці, 12 червня, зупинився в масштабних заторах. Майже нереально було проїхати деякими дорогами на правому березі, зокрема, і в центрі.

OBOZREVATEL за допомогою порталу Infoportal.kiev.ua дізнався, які вулиці та проспекти столиці варто об'їхати, щоб не втратити багато часу (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Так, у Києві затори скували Кільцеву дорогу, проспекти Голосіївський, Науки, Валерія Лобановського, Повітрофлотський, Степана Бандери, вулиці Вадима Гетьмана, Олександра Довженка, Олени Теліги, Юрія Іллєнка, Зоологічну, Новокостянтинівську, Богатирську.

Затори у Києві 12 серпня Скриншот

Затори в Києві 12 серпня Скриншот

У центрі зупинилися проспект Перемоги, бульвари Тараса Шевченка, Лесі Українки, Дружби Народів, вулиці Жилянська, В'ячеслава Чорновола, Павлівська, Січових Стрільців, Велика Житомирська, Басейна, Володимирський узвіз, Набережне шосе. Схожа ситуація спостерігалася і на мостах Патона та Русанівському.

Затори в Києві 12 серпня Скриншот

На лівому березі затори скували вулиці Миропільську, Бориспільську, проспекти Юрія Гагаріна, Миколи Бажана, Бориспільське і Дарницьке шосе.

Затори у Києві 12 серпня Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ отримав третє місце в рейтингу європейських мегаполісів із найбільш тривалими заторами. Насамперед Київ зупиняється через велику кількість авто, більшість із яких – транзитні.