Київ зупинився у масштабних заторах: куди їхати не варто. Карта

Київ у п'ятницю вранці, 21 серпня, скували масштабні затори. Найважче було проїхати на правому березі, зокрема, і в центрі.

OBOZREVATEL за допомогою порталу Infoportal.kiev.ua дізнався, які дороги столиці слід об'їхати, аби не втратити багато часу (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Так, затори у Києві скували Кільцеву дорогу, проспекти Голосіївський, Валерія Лобановсього, Повітрофлотський, Степана Бандери, вулиці Академіка Заболотного, Вадима Гетьмана, Олени Теліги, Юрія Іллєнка, Богатирську.

Затори на правому березі Києва Скріншот

У столиці зупинився правий берег Скріншот

У центрі зупинилися проспект Перемоги, бульвари Тараса Шевченка, Лесі Українки, вулиці Жилянська, Михайла Грушевського, Набережно-Хрещатицька. Схожа ситуація спостерігалась і на Русанівському мосту.

Затори скували центр Києва Скріншот

Водночас на лівому березі затори спостерігалися лише на проспекті Юрія Гагаріна.

Затори у Києві на лівому березі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ отримав третє місце в рейтингу європейських мегаполісів із найбільш тривалими заторами. Насамперед, столиця зупиняється через велику кількість авто, більшість із яких – транзитні.

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