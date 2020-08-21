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Київ зупинився у масштабних заторах: куди їхати не варто. Карта

Вероніка Ковбасюк
Вероніка Ковбасюк
Життя столиці
1,7 т.
Київ зупинився у масштабних заторах

Київ зупинився у масштабних заторах.

Київ у п'ятницю вранці, 21 серпня, скували масштабні затори. Найважче було проїхати на правому березі, зокрема, і в центрі.

OBOZREVATEL за допомогою порталу Infoportal.kiev.ua дізнався, які дороги столиці слід об'їхати, аби не втратити багато часу (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Так, затори у Києві скували Кільцеву дорогу, проспекти Голосіївський, Валерія Лобановсього, Повітрофлотський, Степана Бандери, вулиці Академіка Заболотного, Вадима Гетьмана, Олени Теліги, Юрія Іллєнка, Богатирську.

Затори на правому березі Києва

Затори на правому березі Києва Скріншот

У столиці зупинився правий берег

У столиці зупинився правий берег Скріншот

У центрі зупинилися проспект Перемоги, бульвари Тараса Шевченка, Лесі Українки, вулиці Жилянська, Михайла Грушевського, Набережно-Хрещатицька. Схожа ситуація спостерігалась і на Русанівському мосту.

Затори скували центр Києва

Затори скували центр Києва Скріншот

Водночас на лівому березі затори спостерігалися лише на проспекті Юрія Гагаріна.

Затори у Києві на лівому березі

Затори у Києві на лівому березі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ отримав третє місце в рейтингу європейських мегаполісів із найбільш тривалими заторами. Насамперед, столиця зупиняється через велику кількість авто, більшість із яких – транзитні.

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