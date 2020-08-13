Київ зупинився у масштабних заторах: карта "червоних" зон

Київ у четвер вранці, 13 серпня, зупинився у масштабних заторах. Найважче проїхати було на правому березі, зокрема, і в центрі.

OBOZREVATEL за допомогою порталу Infoportal.kiev.ua з'ясував, які дороги столиці варто об'їхати, щоб не втратити багато часу (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, у Києві затори скували Кільцеву дорогу, проспекти Голосіївський, Валерія Лобановського, Повітрофлотський, Відрадний, Героїв Сталінграда, Степана Бандери, вулиці Вадима Гетьмана, Юрія Іллєнка, Олександра Довженка.

Київ скували затори Скриншот

Затори в Києві Скриншот

У центрі зупинилися проспект Перемоги, бульвари Тараса Шевченка, Дружби Народів, Лесі Українки, вулиці В'ячеслава Чорновола, Жилянська, Саксаганського, Січових Стрільців, Велика Васильківська, Басейна, Набережно-Хрещатицька, Паркова дорога, Петрівська алея, Набережне шосе. Схожа ситуація спостерігалася і на Гаванському мосту.

Столиця зупинилася в заторах Скриншот

На лівому березі затори скували Бориспільське шосе, проспекти Соборності та Юрія Гагаріна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ отримав третє місце в рейтингу європейських мегаполісів із найбільш тривалими заторами. Насамперед Київ зупиняється через велику кількість авто, більшість із яких – транзитні.