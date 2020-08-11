Київ зупинився у масштабних заторах: де проїхати нереально. Карта

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 10:13, 11.08.2020 Оновлено: 10:37, 11.08.2020

Київ у вівторок вранці, 11 серпня, скували масштабні затори. Зупинилися й околиці, і центр міста.

OBOZREVATEL за допомогою порталу Infoportal.kiev.ua дізнався, які дороги столиці варто об'їхати, щоби не втратити багато часу (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, у Києві затори скували Кільцеву дорогу, проспекти Голосіївський, Валерія Лобановського, Повітрофлотський, Степана Бандери, Героїв Сталінграда, вулиці Вадима Гетьмана, Олександра Довженка, Олени Теліги, Юрія Іллєнка, Межигірську.

Затори в Києві 11 серпня
Скриншот
Затори в Києві 11 серпня
Скриншот

У центрі зупинилися проспект Перемоги, вулиці Жилянська, Саксаганського, Набережно-Хрещатицька, Бессарабська площа, Паркова дорога, Петрівська алея, Набережне шосе. Схожа ситуація спостерігалась і на Північному мосту.

Затори в Києві 11 серпня
Скриншот

На лівому березі затори скували проспекти Визволителів, Юрія Гагаріна, Соборності.

Затори в Києві 11 серпня
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ отримав третє місце в рейтингу європейських мегаполісів із найбільш тривалими заторами. Насамперед Київ зупиняється через велику кількість авто, більшість із яких – транзитні.

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Кияни Життя столиці

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