Київ зупинився у масштабних заторах: де не проїхати. Карта

Київ у вівторок, 4 серпня, скували масштабні затори. Водіям важко було проїхати як у центрі столиці, так і на її околицях.

OBOZREVATEL за допомогою порталу Infoportal.kiev.ua дізнався, які дороги міста слід об'їхати, щоб не втратити багато часу (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Так, у Києві затори скували Кільцеву дорогу, проспекти Науки, Валерія Лобановського, Повітрофлотський, Академіка Палладіна, Перемоги, Степана Бандери, а також вулиці Вадима Гетьмана, Олени Теліги.

Затори у Києві 4 серпня Скріншот

Затори у Києві 4 серпня Скріншот

У центрі зупинилися бульвари Тараса Шевченка, Лесі Українки, Дружби Народів, вулиці Жилянська, Велика Васильківська, Велика Житомирська, Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська та Набережне шосе. Схожа ситуація спостерігалася і на мостах Південному, Гаванському та Русанівському.

Затори у Києві 4 серпня Скріншот

На лівому березі затори скували бульвар Перова, проспекти Визволителів, Броварський, Юрія Гагаріна, вулиці Братиславську, Миропільську, Кубанської України, Євгена Сверстюка, Будівельників, Гната Хоткевича, а також Дарницьке шосе.

Затори у Києві 4 серпня Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ отримав третє місце в рейтингу європейських мегаполісів із найбільш тривалими заторами. Насамперед, Київ зупиняється через велику кількість авто, більшість із яких – транзитні.