Київ знову потрапив у лідери статистики COVID-19 через 943 хворих

У Києві за останню добу діагноз коронавірус підтвердили ще в 943 осіб, через що місто опинилося в лідерах після Харківщини серед усіх регіонів за кількістю виявлених за 7 листопада заражень COVID-19.

Усього на сьогодні в столиці нараховується 44 172 підтверджених випадки захворювання. Про це свідчать дані сайту РНБО, таку ж інформацію озвучив мер Віталій Кличко в своєму Telegram-каналі.

За його словами, серед захворілих:

526 жінок віком від 18 до 95 років;

371 чоловік віком від 18 до 95 років;

24 дівчинки від 2 до 17 років;

22 хлопчики від 2 місяців до 17 років.

Серед інфікованих і 27 медпрацівників. З усіх нових хворих до лікарень столиці потрапили 97 пацієнтів, інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Крім цього, за минулу добу коронавірусна інфекція забрала життя ще 15 киян, тоді як загалом за час пандемії в Києві зафіксовано 867 смертей від неї. Водночас 117 жителів міста змогли подолати хворобу, загалом одужали 16 497 пацієнтів.

За словами мера столиці, найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Шевченківському районі – 158, Деснянському – 128 і Дніпровському – 111 випадків.

"Дбайте про своє здоров’я та здоров’я тих, хто поруч! Своїм свідомим ставленням ми можемо попередити стрімке поширення хвороби! Бережіть себе!" – підкреслив Кличко.

Прикметно, що не менш сильно COVID-19 вдарив по Київській області. Станом на ранок 8 листопада цей діагноз там підтвердили ще 546 пацієнтам. Від наслідків хвороби померли три особи, а 21 змогла побороти її.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 9 листопада почне діяти нове зонування населених пунктів за рівнями епідемічної небезпеки. Згідно з оновленим списком, Київ перебуватиме в "помаранчевій" зоні карантину.