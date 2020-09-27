Київ знову потрапив у лідери щодо COVID-19: дані на 27 вересня

У Києві за останню добу діагноз коронавірус підтвердили ще в 323 осіб, через що місто опинилося в лідерах після Харківщини серед усіх регіонів за кількістю виявлених за 26 вересня заражень COVID-19.

Загалом на сьогодні у столиці нараховується 21 815 підтверджених випадків захворювання. Про це свідчать дані сайту РНБО, таку ж інформацію озвучив мер Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, серед тих, хто захворів:

174 жінки віком від 18 до 84 років;

122 чоловіків віком від 21 до 73 рокiв;

15 дівчаток від 2 до 17 років;

12 хлопчиків від 5 до 17 років.

Дані щодо коронавірусу в Києві на 27 вересня. РНБО

Серед інфікованих і 12 медпрацівників. З усіх нових хворих до лікарень столиці потрапили 46 пацієнтів, інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Крім того, минулої доби коронавірусна інфекція забрала життя ще 11 киян, тоді як загалом за час пандемії в Києві зафіксована 361 смерть від неї. Водночас 95 жителів міста змогли подолати хворобу, загалом же видужали 6482 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Деснянському районі – 69, Солом’янському – 54 та Оболонському – 47.

Найбільше випадків СOVID-19 за минулу добу виявили в Деснянському районі Києва. Telegram-канал Віталія Кличка

"Носіть маску, користуйтеся антисептиками, тримайте соціальну дистанцію, не йдіть у місця великого скупчення людей! Бережіть себе!" – закликав Кличко.

Скриншот повідомлення. Telegram-канал Віталія Кличка

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столичних лікарнях підготовлено 2200 місць для хворих на COVID-19, а за потреби їхню кількість може бути збільшено до 11 тисяч. Нині в київських лікарнях перебуває понад тисячу пацієнтів із коронавірусом.