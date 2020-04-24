Київ знову очолив світовий антирейтинг із забруднення повітря

Ірина Кулініч Життя столиці 08:59, 24.04.2020 Оновлено: 08:59, 24.04.2020

У п'ятницю, 24 квітня, Київ знову очолив антирейтинг міст із найбільш забрудненим повітрям у світі.

Відповідні дані опублікували на сайті iqair.com. Станом на 08:50 рівень забруднення Києва склав 155 AQI. Столиця України розділила перше місце з індійським Делі, де зафіксували аналогічний показник.

На онлайн-карті якості повітря Київ позначили червоним кольором, що свідчить про особливу небезпеку.

Скріншот
Скріншот
Київ знову очолив світовий антирейтинг із забруднення повітря
Капітал

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