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24 квітня • оновлено в 09:30
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Київ знову очолив світовий антирейтинг із забруднення повітря

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У п'ятницю, 24 квітня, Київ знову очолив антирейтинг міст із найбільш забрудненим повітрям у світі.

Відповідні дані опублікували на сайті iqair.com. Станом на 08:50 рівень забруднення Києва склав 155 AQI. Столиця України розділила перше місце з індійським Делі, де зафіксували аналогічний показник.

На онлайн-карті якості повітря Київ позначили червоним кольором, що свідчить про особливу небезпеку.

Червоний рівень небезпеки: Київ знову очолив світовий антирейтинг із забруднення повітря

Скріншот

Червоний рівень небезпеки: Київ знову очолив світовий антирейтинг із забруднення повітря

Скріншот

Київ знову очолив світовий антирейтинг із забруднення повітря

Київ знову очолив світовий антирейтинг із забруднення повітря

Капітал

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна Київ
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Кияни Життя столиці

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