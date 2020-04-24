Червоний рівень небезпеки: Київ знову очолив світовий антирейтинг із забруднення повітря

У п'ятницю, 24 квітня, Київ знову очолив антирейтинг міст із найбільш забрудненим повітрям у світі.

Відповідні дані опублікували на сайті iqair.com. Станом на 08:50 рівень забруднення Києва склав 155 AQI. Столиця України розділила перше місце з індійським Делі, де зафіксували аналогічний показник.

На онлайн-карті якості повітря Київ позначили червоним кольором, що свідчить про особливу небезпеку.

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Київ знову очолив світовий антирейтинг із забруднення повітря Капітал

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Київ і область 16 квітня накрило густим пилом, зірвався потужний ураган.

У той же день в столиці України зафіксували продукти горіння в повітрі. Киян закликали закрити вікна і не виходити на вулицю.

Києва 16 квітня став першим в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря. Спочатку максимальний показник забруднення був зафіксований в діапазоні 238 AQI.

Пізніше рівень забруднення повітря в українській столиці досяг дуже високих показників. За годину він піднявся до 380 AQI.

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