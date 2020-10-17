Київ затопило після сильної зливи: рух ускладнено. Фото і відео

У Києві 17 жовтня після сильної зливи затопило ряд вулиць. Через велику кількість опадів на проїжджій частині зупинився рух трамваїв.

Автомобілі також насилу пересуваються містом. Фото і відео наслідків негоди опублікували очевидці в соціальних мережах (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Як повідомили в пресслужбі патрульної поліції Києва, рух електротранспорту зупинився на вулиці Кирилівській. Підтоплення спостерігалися на вулицях Сирецькій, Кирилівській, Копилівській, Пріорській та Автозаводській.

Столицю затопило після дощу. Сьогодні

"Наразі патрульні перенаправляють рух на вулицю Вишгородську", – йдеться в повідомленні.

Крім того, рух ускладнений на вулицях Уманській, Іскрівській, Пилипа Козицького, Брожка та Ізюмській. Патрульні також організували об'їзд по вулиці Миколи Грінченка.

У поліції попросили автомобілістів за можливості тимчасово утриматися від поїздок.

У Києві пройшла злива. Сьогодні

На дорогах стоїть вода. Сьогодні

Потоп у Києві. Пресслужба патрульної поліції Києва

Автомобілі їдуть в об'їзд. Пресслужба патрульної поліції Києва

Рух автомобілів ускладнено. Пресслужба патрульної поліції Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, у низці областей України в суботу, 17 жовтня, оголошено штормове попередження. Вдень синоптики прогнозували значні дощі, в Карпатах – із мокрим снігом.