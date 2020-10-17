Київ затопило після сильної зливи: рух ускладнено. Фото і відео

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Життя столиці
8,3 т.

  • Через воду авто не можуть їздити деякими вулицями

  • Також зупинився рух електротранспорту

  • У поліції запропонували варіанти об'їзду затоплених вулиць

Київ затопило після сильної зливи

У Києві 17 жовтня після сильної зливи затопило ряд вулиць. Через велику кількість опадів на проїжджій частині зупинився рух трамваїв.

Автомобілі також насилу пересуваються містом. Фото і відео наслідків негоди опублікували очевидці в соціальних мережах (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Як повідомили в пресслужбі патрульної поліції Києва, рух електротранспорту зупинився на вулиці Кирилівській. Підтоплення спостерігалися на вулицях Сирецькій, Кирилівській, Копилівській, Пріорській та Автозаводській.

Столицю затопило після дощу.

"Наразі патрульні перенаправляють рух на вулицю Вишгородську", – йдеться в повідомленні.

Крім того, рух ускладнений на вулицях Уманській, Іскрівській, Пилипа Козицького, Брожка та Ізюмській. Патрульні також організували об'їзд по вулиці Миколи Грінченка.

У поліції попросили автомобілістів за можливості тимчасово утриматися від поїздок.

У Києві пройшла злива.
На дорогах стоїть вода.
Потоп у Києві.
Автомобілі їдуть в об'їзд.
Рух автомобілів ускладнено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у низці областей України в суботу, 17 жовтня, оголошено штормове попередження. Вдень синоптики прогнозували значні дощі, в Карпатах – із мокрим снігом.

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