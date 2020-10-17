Київ затопило після сильної зливи: рух ускладнено. Фото і відео

У Києві 17 жовтня після сильної зливи затопило ряд вулиць. Через велику кількість опадів на проїжджій частині зупинився рух трамваїв.

Автомобілі також насилу пересуваються містом. Фото і відео наслідків негоди опублікували очевидці в соціальних мережах (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Як повідомили в пресслужбі патрульної поліції Києва, рух електротранспорту зупинився на вулиці Кирилівській. Підтоплення спостерігалися на вулицях Сирецькій, Кирилівській, Копилівській, Пріорській та Автозаводській.

"Наразі патрульні перенаправляють рух на вулицю Вишгородську", – йдеться в повідомленні.

Крім того, рух ускладнений на вулицях Уманській, Іскрівській, Пилипа Козицького, Брожка та Ізюмській. Патрульні також організували об'їзд по вулиці Миколи Грінченка.

У поліції попросили автомобілістів за можливості тимчасово утриматися від поїздок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у низці областей України в суботу, 17 жовтня, оголошено штормове попередження. Вдень синоптики прогнозували значні дощі, в Карпатах – із мокрим снігом.