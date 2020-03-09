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9 березня • оновлено в 10:16
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/ Життя столиці

Київ затопило: автомобілі плавають по вулиці. Фото

6.7т
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У понеділок, 9 березня, в Києві затопило двір житлового будинку з десятками припаркованих авто.

Інцидент трапився на вулиці Івана Пулюя в Солом'янському районі столиці. Відповідне фото опублікували на сторінці "Київ Автомобільний" в Facebook.

У Києві затопило двір

У Києві затопило двір

Facebook/ "Київ Автомобільний"

"Недобрий ранок видався на вул. Пулюя, 1", – відзначили під публікацією.

Як видно на фото, в деяких місцях через воду навіть не видно коліс автомобілів. Причина підтоплення поки невідома.

У Києві затопило двір

У Києві затопило двір

Facebook/ "Київ Автомобільний"

Авто плавають по вулиці: з'явилися фото масштабного потопу в Києві

Як писав OBOZREVATEL раніше, в мережі опубліковані нові фото двору в Кривому Розі, Дніпропетровської області, де виріс президент України Володимир Зеленський.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Київ
Теги
авто потоп
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