Авто плавають по вулиці: з'явилися фото масштабного потопу в Києві

У понеділок, 9 березня, в Києві затопило двір житлового будинку з десятками припаркованих авто.
Інцидент трапився на вулиці Івана Пулюя в Солом'янському районі столиці. Відповідне фото опублікували на сторінці "Київ Автомобільний" в Facebook.
У Києві затопило двір
Facebook/ "Київ Автомобільний"
"Недобрий ранок видався на вул. Пулюя, 1", – відзначили під публікацією.
Як видно на фото, в деяких місцях через воду навіть не видно коліс автомобілів. Причина підтоплення поки невідома.
У Києві затопило двір
Facebook/ "Київ Автомобільний"
Як писав OBOZREVATEL раніше, в мережі опубліковані нові фото двору в Кривому Розі, Дніпропетровської області, де виріс президент України Володимир Зеленський.
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