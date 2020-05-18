Київ застряг у заторах, незважаючи на заборону для фур і карантин: як об'їхати. Карта
Київ у понеділок вранці, 18 травня, незважаючи на карантин, скували масштабні затори. Водіям було важко проїхати як у центрі столиці, так і на околицях.
OBOZREVATEL за допомогою GoogleMaps дізнався, які дороги слід об'їхати, рухаючись містом на авто. Примітно, що саме з 18 травня обмежили в'їзд фур у столицю у години пік (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).
Так, затори скували Кільцеву дорогу, проспекти Голосіївський та Валерія Лобановського, вулиці Академіка Заболотного, Саперно-Слобідську, Вадима Гетьмана Олени Теліги, Дегтярівську.
У центрі краще об'їхати проспект Перемоги, бульвар Тараса Шевченка, вулицю Набережно-Хрещатицьку. У заторах "завмерли" і мости Гаванський, Патона, Русанівський, Північний.
А на лівому березі ситуація стала ще складнішою. Там краще об'їхати проспекти Миколи Бажана, Соборності, Броварський, Визволителів, Романа Шухевича, бульвар Перова, Дарницьке, Харківське шосе, вулиці Березняківську, Миропільску, Братиславську, Оноре де Баьзака.
Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко заявив, що з 18 травня в’їзд великогабаритного та великовантажного транспорту до столиці буде обмежений.