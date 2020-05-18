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18 травня • оновлено в 12:06
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Київ застряг у заторах, незважаючи на заборону для фур і карантин: як об'їхати. Карта

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Київ у понеділок вранці, 18 травня, незважаючи на карантин, скували масштабні затори. Водіям було важко проїхати як у центрі столиці, так і на околицях.

OBOZREVATEL за допомогою GoogleMaps дізнався, які дороги слід об'їхати, рухаючись містом на авто. Примітно, що саме з 18 травня обмежили в'їзд фур у столицю у години пік (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).

Так, затори скували Кільцеву дорогу, проспекти Голосіївський та Валерія Лобановського, вулиці Академіка Заболотного, Саперно-Слобідську, Вадима Гетьмана Олени Теліги, Дегтярівську.

Київ застряг у заторах. Ілюстрація

Київ застряг у заторах. Ілюстрація

У центрі краще об'їхати проспект Перемоги, бульвар Тараса Шевченка, вулицю Набережно-Хрещатицьку. У заторах "завмерли" і мости Гаванський, Патона, Русанівський, Північний.

А на лівому березі ситуація стала ще складнішою. Там краще об'їхати проспекти Миколи Бажана, Соборності, Броварський, Визволителів, Романа Шухевича, бульвар Перова, Дарницьке, Харківське шосе, вулиці Березняківську, Миропільску, Братиславську, Оноре де Баьзака.

Затори у Києві 18 травня

Затори у Києві 18 травня

Скріншот

Затори у Києві 18 травня

Затори у Києві 18 травня

Скріншот

Затори у Києві 18 травня

Затори у Києві 18 травня

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко заявив, що з 18 травня в’їзд великогабаритного та великовантажного транспорту до столиці буде обмежений.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Кияни Життя столиці

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