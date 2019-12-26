Київ застряг у заторах: на яких вулицях важко проїхати. Карта

Київ у четвер вранці, 26 грудня, скували масштабні затори. Вони не давали змогу водіям проїхати як центральними вулицями столиці, так і околицями.

OBOZREVATEL за допомогою Google Maps дізнався, які дороги краще об'їхати, рухаючись містом на автомобілі (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).

Так, затори скували рух вулицею Вадима Гетьмана, проспектами Перемоги, Повітрофлотським та Валерія Лобановського. Схожа ситуація спостерігалася і на вулицях Нова, Михайла Максимовича, Васильківська, Кільцевій дорозі та Голосіївському проспекті.

Київ застряг у заторах

У центрі варто об'їхати вулиці Жилянська та Михайла Грушевського, бульвар Тараса Шевченка, Петрівську алею та Паркову дорогу.

У заторах також застрягли вулиці Богатирська, Кирилівська, Щусева та Дегтярівська, Наддніпрянське та Набережне шосе, а ще міст Патона. На лівому березі слід об'їхати проспекти Генерала Ватутіна, Юрія Гагаріна та Миколи Бажана.

Карта заторів у Києві Скріншот/Google Maps

Карта заторів у Києві Скріншот/Google Maps

Карта заторів у Києві Скріншот/Google Maps

Карта заторів у Києві Скріншот/Google Maps

Карта заторів у Києві Скріншот/Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ майже щоранку й щовечора заповнюють масштабні затори, які з першими снігами стають все більшими і більшими. З'явилося приголомшливе відео з висоти пташиного польоту.

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