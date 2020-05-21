Київ застряг у масштабних заторах за день до відкриття громадського транспорту: де не проїхати. Карта

Київ 21 травня, за день перед запуском наземного громадського транспорту у межах послаблення карантину, зупинився в масштабних заторах. Причиною такого колапсу стало й те, що метро все ще залишалося закритим.

Водіям було важко рухатися на авто як центром столиці, так і околицями. OBOZREVATEL за допомогою GoogleMaps дізнався, які дороги міста слід об'їхати, щоб не втратити багато часу (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).

Так, масштабні затори скували вулиці Академіка Заболотного, Вадима Гетьмана, В'ячеслава Чорновола, Олени Теліги, Семена Скляренка, а також Новокостянтинівську. Схожа ситуація спостерігалась і на проспектах Голосіївському, Валерія Лобановського, Героїв Сталінграда та Степана Бандери.

Київ застряг у масштабних заторах за день до відкриття громадського транспорту. Ілюстрація

У центрі зупинилися бульвари Лесі Українки, Тараса Шевченка, проспект Перемоги, вулиці Жилянська, Хрещатик, Набережно-Хрещатицька, а також Петрівська алея. Затори спостерігалися на Дарницькому та Північному мостах.

Ще складнішою ситуація була на лівому березі. Там слід об'їхати проспекти Миколи Бажана, Визволителів, Соборності, Романа Шухевича, Броварський, Володимира Маяковського, Дарницьке шосе, бульвар Перова, а ще вулиці Андрія Малишка, Генерала Жмаченка, Миропільську, Братиславську, Оноре де Бальзака, Карла Маркса.

Карта заторів у Києві 21 травня Скриншот

Карта заторів у Києві 21 травня Скриншот

Карта заторів у Києві 21 травня Скриншот

Карта заторів у Києві 21 травня Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко пояснив, які правила діятимуть під час пандемії COVID-19 у наземному громадському транспорті столиці, роботу якого планують відновити вже після 22 травня.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал