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12 лютого • оновлено в 10:24
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/ Життя столиці

Київ застряг у масштабних заторах: які вулиці варто об'їхати

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Київ у середу вранці, 12 лютого, скували масштабні затори. Автомобілям було важко проїхати як у самісінькому центрі міста, так і на околицях.

OBOZREVATEL за допомогою Google Maps дізнався, які дороги столиці України краще об'їхати, рухаючись машиною (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).

Так, затори заполонили проспекти Академіка Паладіна, Леся Курбаса, Перемоги, Валерія Лобановського та Голосіївський, а ще вулицю Миколи Грінченка. Схожа ситуація спостерігалася і на вулицях Новокостянтинівська, Богатирська.

Затори у Києві. Ілюстрація

Затори у Києві. Ілюстрація

У центрі Києві варто об'їхати бульвари Лесі Українки і Тараса Шевченка, вулиці Жилянська, Михайла Грушевського, Набережно-Хрещатицька, Петрівську алею, а також Набережне шосе.

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Затори скували і Північний міст, а на лівому березі заважали проїхати проспектом Романа Шухевича, бульваром Перова, вулицею Оноре де Бальзака.

Затори у Києві. Карта

Затори у Києві. Карта

Скріншот

Затори у Києві. Карта

Затори у Києві. Карта

Скріншот

Затори у Києві. Карта

Затори у Києві. Карта

Скріншот

Затори у Києві. Карта

Затори у Києві. Карта

Скріншот

Затори у Києві. Карта

Затори у Києві. Карта

Скріншот

Затори у Києві. Карта

Затори у Києві. Карта

Скріншот

Затори у Києві. Карта

Затори у Києві. Карта

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ майже щоранку й щовечора заповнюють масштабні затори, які з першими снігами стають все більшими і більшими. З'явилося приголомшливе відео з висоти пташиного польоту.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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