Київ застряг у масштабних заторах: які вулиці варто об'їхати

У понеділок вранці, 27 січня, Київ скували масштабні затори. Автомобілям було важко проїхати як у центрі міста, так і на околицях.

OBOZREVATEL з допомогою Google Maps дізнався, які вулиці та проспекти столиці варто об'їхати, рухаючись на авто (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, у заторах застрягли проспекти Перемоги, Леся Курбаса, Кільцева дорога, вулиці Вадима Гетьмана, Сім'ї Сосніних, Дегтярівська, Щусева, Семена Скляренка, Кирилівська та Богатирська. Схожа ситуація склалася і на проспектах Валерія Лобановського та Голосіївському, а також вулиці Академіка Вільямса.

Київ застряг у масштабних заторах

У центрі варто об'їхати вулиці Миколи Грінченка, Жилянську, бульвар Лесі Українки, а ще Паркову дорогу. Затори скували і Набережне шосе, вулицю Набережно-Хрещатицьку та Набережно-Рибальську.

Також автомобілям було важко рухатися мостом Патона, проспектами Романа Шухевича, Визволителів, Миколи Бажана, Соборності та Харківським шосе.

Карта заторів у Києві Скріншот

Карта заторів у Києві Скріншот

Карта заторів у Києві Скріншот

Карта заторів у Києві Скріншот

Карта заторів у Києві Скріншот

Карта заторів у Києві Скріншот

Карта заторів у Києві Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ майже щоранку й щовечора заповнюють масштабні затори, які з першими снігами стають все більшими і більшими. З'явилося приголомшливе відео з висоти пташиного польоту.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся