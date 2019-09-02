Київ застряг у кілометрових заторах: як об'їхати

У понеділок, 2 вересня, у школах Києва традиційно пролунав перший дзвоник. У зв’язку з цим на дорогах столиці з’явилося більше автомобілів, зокрема батьків, які відвозили дітей до навчальних закладів, а тому в центрі та на околицях сформувалися затори.

OBOZREVATEL за допомогою GoogleMaps відстежив, які вулиці краще об’їхати, рухаючись містом на авто.

Так, поряд зі станцією метро "Шулявська", на проспекті Перемоги та вулиці Зоологічній з’явилися чималі затори. Біля метро "Лук’янівська" не варто пересуватися вулицями Юрія Іллєнка та Січових Стрільців.

Київ застряг у кілометрових заторах

На Подолі краще уникнути Гаванського мосту та Набережно-Хрещатицької вулиці, біля Національного цирку України – площі Перемоги, поряд із метро "Льва Толстого" – вулиці Великої Васильківської.

Затори також сформувалися на вулицях Короленківська, Володимирська, Басейна, Велика Житомирська й на Бессарабській площі.

Не варто пересуватися навколо Севастопольської площі у Солом’янському районі, проспектом Леся Курбаса у Святошинському районі, а також вулицею Академіка Заболотного у Голосіївському районі.

Карта заторів у Києві Скріншот

Карта заторів у Києві Скріншот

Карта заторів у Києві Скріншот

Карта заторів у Києві Скріншот

Карта заторів у Києві Скріншот

Карта заторів у Києві Скріншот

Раніше OBOZREVATEL публікував розслідування про те, що у Києві розпочали будівництво навколо станції метро "Харківська" у Дарницькому районі. Так, люди впевнені, що щільна забудова цього транспортного вузла призведе до великих проблем.

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