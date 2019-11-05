Київ заполонили масштабні затори: які вулиці слід об’їхати

Київ у вівторок, 5 жовтня, заполонили масштабні затори. Вони скували як центральні вулиці, проспекти та шосе, так і околиці міста.

OBOZREVATEL за допомогою Google Maps склав список доріг, які варто об’їхати, рухаючись столицею України (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, значні корки спостерігалися на Брест-Литовському шосе та зайняли величезну частину проспекту Перемоги (від станції метро "Житомирська" і до "Шулявської").

Київ заполонили масштабні затори

Схожа ситуація спостерігалася й на проспекті Академіка Паладіна, Леся Курбаса, Валерія Лобановського та вулиці Нова. Також затори виникли на Голосіївському проспекті та Великій Кільцевій дорозі.

Варто об’їхати бульвар Дружби народів, Наддніпрянське та Набережне шосе, вулицю Набережно-Хрещатицьку й Гаванський міст.

У центрі Києва руху краще уникнути бульваром Лесі Українки, вулицею Миколи Грінченка, Михайла Грушевського, Великою Васильківською, Жилянською та Парковою дорогою.

Також корки зафіксовані на Кудрявському узвозі, вулиці Юрія Іллєнка та Січових Стрільців.

Затори у Києві. Карта місцевості Скриншот

Затори у Києві. Карта місцевості Скриншот

Затори у Києві. Карта місцевості Скриншот

Затори у Києві. Карта місцевості Скриншот

Затори у Києві. Карта місцевості Скриншот

Затори у Києві. Карта місцевості Скриншот

Затори у Києві. Карта місцевості Скриншот

OBOZREVATEL з'ясував, які наслідки чекають киян через такі масштабні корки.

Річ у тім, що столиця України потрапила до антирейтингу міст світу із найбільшими заторами. Урбаністи забили на сполох, адже місто з кожним роком ставало все менш комфортним для життя.

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