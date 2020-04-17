Київ залишився найбільш забрудненим у світі: з'явилися нові тривожні дані
Київ в п'ятницю вранці, 17 квітня, залишився на першому місці в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря.
Відповідні дані опублікували на сайті iqair.com. Ще 16 квітня після пожеж у Чорнобильській зоні відчуження та масштабної піщаної бурі столиця України потрапила на перше місце в цьому антирейтингу.
Так, станом на ранок 17 квітня показник забруднення повітря над Києвом був зафіксований в діапазоні 215 AQI (високий). Столиця України обійшла міста Китаю, Таїланду та інших країн.
Такий рівень забруднення може спричинити дискомфорт під час дихання в разі тривалого впливу, а також дискомфорт у людей із захворюваннями серця.
Про ситуацію написав і мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці в Telegram. Він відправився в Чорнобильську зону відчуження і з'ясував, що 17 квітня пожежу там було повністю ліквідовано, тліли тільки окремі ділянки. Радіаційний фон в зоні відчуження був нижче допустимої норми і становив 0.12 мікрозівертів.
"За висновком рятувальників, значна частина задимлення в Києві є наслідком пожеж не тільки в зоні відчуження, а й пожеж в Київській області, в напрямку Житомира. Мийна техніка продовжує роботу в посиленому режимі на вулицях столиці. Тим часом, будь ласка, залишайтеся вдома і не відкривайте вікна!" – підкреслив він.Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Київ і область 16 квітня накрило густим пилом, зірвався потужний ураган.
У той же день в столиці України зафіксували продукти горіння в повітрі. Жителів столиці закликали закрити вікна і не виходити на вулицю.
Київ 16 квітня став першим в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря. Спочатку максимальний показник забруднення був зафіксований в діапазоні 238 AQI.
Рівень забруднення повітря в українській столиці досягнув дуже високих показників. За годину він піднявся до 380 AQI.
Через смог і пилової бурі в Києві багато людей занепокоїлися, чи не стали причиною забруднення повітря пожежі в Чорнобильській зоні.