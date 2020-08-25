Київ залило дощами: машини і маршрутки плавали вулицями. Відео

Київ у вівторок вранці, 25 серпня, залило дощами.

Столичні дороги перетворилися на справжні ріки. Відповідні відеоролики почали поширювати користувачі соцмереж (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Так, автомобілі, зокрема і маршрутки, зупинилися в масштабних заторах, а подекуди просто плавали дорогами. У деяких місцях людям довелось переходити вулиці, зануривши ноги у воду.

Водночас на сайті Укргідрометцентру повідомили, що зливи можуть тривати аж до ранку 26 серпня. Було оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

Пресслужба КМДА на сайті уточнила, что через дощі гідрослужба КК "Київавтодор" розпочала працювати в посиленому режимі. На місцях можливих підтоплень заступила на чергування техніка: 72 одиниці спецтранспорту та спецзасобів для ліквідації наслідків негоди.

"Комунальна корпорація закликає водіїв бути обачними на дорогах. У разі виявлення місць підтоплень прохання звертатись до цілодобової диспетчерської "Київавтодору" за телефоном: 284-74-19", – йдеться в повідомленні.

Оголошення про небезпечні погодні умови Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в Україні у вересні очікується дощовою, але теплою.

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