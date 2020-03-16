Київ закриють на в'їзд та виїзд після оголошення посиленого карантину? У КМДА дали відповідь

Після оголошення посиленого карантину у Києві з 17 березня у зв'язку із поширенням коронавірусу COVID-19 в Україні та світі загалом місто не закриватимуть на в'їзд та виїзд. Жителям столиці поки що просто порекомендували утриматися від подорожей.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час брифінгу. Він висловив сподівання, що закриття ТРЦ, закладів громадського харчування стримає потік людей (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Стосовно обмеження пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України... Воно має виключно поки що рекомендаційний характер. На сьогодні рішень у частині закриття міста на в'їзд чи на виїзд ніхто не ухвалював", – підкреслив чиновник.

Карантин у Києві. Ілюстрація

За його словами, пересування мешканців Києва повинно мінімізуватися до такого маршруту: робота, магазин, аптека, лікарня. Поворозник підкреслив, що скасування рейсів автобусів, потягів – компетенція Кабміну.

Також чиновник зазначив, що у Києві станом на 16 березня не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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