Київ закриють на в'їзд та виїзд після оголошення посиленого карантину? У КМДА дали відповідь

Після оголошення посиленого карантину у Києві з 17 березня у зв'язку із поширенням коронавірусу COVID-19 в Україні та світі загалом місто не закриватимуть на в'їзд та виїзд. Жителям столиці поки що просто порекомендували утриматися від подорожей.
Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час брифінгу. Він висловив сподівання, що закриття ТРЦ, закладів громадського харчування стримає потік людей (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Стосовно обмеження пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України... Воно має виключно поки що рекомендаційний характер. На сьогодні рішень у частині закриття міста на в'їзд чи на виїзд ніхто не ухвалював", – підкреслив чиновник.
Карантин у Києві. Ілюстрація
За його словами, пересування мешканців Києва повинно мінімізуватися до такого маршруту: робота, магазин, аптека, лікарня. Поворозник підкреслив, що скасування рейсів автобусів, потягів – компетенція Кабміну.
Також чиновник зазначив, що у Києві станом на 16 березня не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перше зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили у Чернівцях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у семи лікарнях столиці облаштували бази для госпіталізації пацієнтів із підозрою на коронавірус COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей, а також одна спеціальна база для вагітних.
А на станціях метро у Києві з’явилися плакати з інформацією про коронавірус COVID-19, зокрема, на них йдеться про профілактику, інфікування та поширення захворювання.
З'ясувалося, що людям, які приїхали до Києва з країн, де були зареєстровані випадки захворювання на коронавірус COVID-19, необхідно зателефонувати на лінію 15-51, повідомити про повернення й надати дані про себе.
У Києві та в усій країні загалом ввели карантин із 12 березня через поширення коронавірусу COVID-2019 у світі.
В Україні 12 березня офіційно підтвердили ще два випадки захворювання на коронавірус. Інфекцію виявили у пенсіонерки з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
У Радомишлі Житомирської області від коронавірусу померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі.
А 16 березня з'явилася інформація про те, що іще у двох українців у Чернівецькій області діагностували зараження новим коронавірусом COVID-19.
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