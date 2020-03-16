Головна Новини
16 березня • оновлено в 15:05
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

Київ закриють на в'їзд та виїзд після оголошення посиленого карантину? У КМДА дали відповідь

1.7т
Читати матеріал російською

Після оголошення посиленого карантину у Києві з 17 березня у зв'язку із поширенням коронавірусу COVID-19 в Україні та світі загалом місто не закриватимуть на в'їзд та виїзд. Жителям столиці поки що просто порекомендували утриматися від подорожей.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час брифінгу. Він висловив сподівання, що закриття ТРЦ, закладів громадського харчування стримає потік людей (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Стосовно обмеження пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України... Воно має виключно поки що рекомендаційний характер. На сьогодні рішень у частині закриття міста на в'їзд чи на виїзд ніхто не ухвалював", – підкреслив чиновник.

Карантин у Києві. Ілюстрація

Карантин у Києві. Ілюстрація

За його словами, пересування мешканців Києва повинно мінімізуватися до такого маршруту: робота, магазин, аптека, лікарня. Поворозник підкреслив, що скасування рейсів автобусів, потягів – компетенція Кабміну.

Також чиновник зазначив, що у Києві станом на 16 березня не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги