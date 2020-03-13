Київ закриють на в'їзд і виїзд через коронавірус? Влада дала відповідь

Київ не планують закривати на в'їзд і виїзд у разі виявленні в місті хоча б одного хворого на коронавірус COVID-2019.
Таку заяву зробив перший заступник мера Києва Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook. Річ у тім, що в мережі вже почали з'являтися фейки про закриття столиці України.
"Офіційно заявляю: ніхто місто закривати не збирається. Наразі жодних рішень щодо обмеження в'їзду та виїзду з міста не ухвалювали", – сказав Поворозник.
Київ і коронавірус. Ілюстрація
За його словами, такі обмеження застосовуються за окремим рішенням комісії ТЕБ та НС чи нормативними документами, ухваленими на державному рівні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перше зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили у Чернівцях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у семи лікарнях столиці облаштували бази для госпіталізації пацієнтів із підозрою на коронавірус COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей, а також одна спеціальна база для вагітних.
А на станціях метро у Києві з’явилися плакати з інформацією про коронавірус COVID-19, зокрема, на них йдеться про профілактику, інфікування та поширення захворювання.
З'ясувалося, що людям, які приїхали до Києва з держав, де були зареєстровані випадки захворювання на коронавірус COVID-19, необхідно зателефонувати на лінію 15-51, повідомити про повернення й надати дані про себе.
У Києві та в усій країні загалом ввели карантин з 12 березня через поширення коронавірусу COVID-2019 у світі.
В Україні 12 березня офіційно підтвердили ще два випадки захворювання на коронавірус. Інфекцію виявили у пенсіонерки з Житомирської області і чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
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