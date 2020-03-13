Київ закриють на в'їзд і виїзд через коронавірус? Влада дала відповідь

Київ не планують закривати на в'їзд і виїзд у разі виявленні в місті хоча б одного хворого на коронавірус COVID-2019.

Таку заяву зробив перший заступник мера Києва Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook. Річ у тім, що в мережі вже почали з'являтися фейки про закриття столиці України.

"Офіційно заявляю: ніхто місто закривати не збирається. Наразі жодних рішень щодо обмеження в'їзду та виїзду з міста не ухвалювали", – сказав Поворозник.

Київ і коронавірус. Ілюстрація

За його словами, такі обмеження застосовуються за окремим рішенням комісії ТЕБ та НС чи нормативними документами, ухваленими на державному рівні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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