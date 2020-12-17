Київ купив 513 одиниць громадського транспорту, – Кличко

За останні кілька років Київ придбав 513 одиниць сучасного громадського транспорту.

Як повідомляє пресслужба мера Києва Віталія Кличка, тільки восени місто отримало понад 160 з 200 нових сучасних автобусів МАЗ. Ще одна партія очікується найближчим часом.

"Усі автобуси – з низькою підлогою, з пандусами та спеціальними місцями для людей з інвалідністю. Обладнані системою відеоспостереження, навігації та кондиціонерами. Також до кінця грудня ми отримаємо 15 нових тролейбусів, які закупило місто. За останні кілька років столиця загалом придбала 139 нових тролейбусів, 67 сучасних трамваїв та 307 нових автобусів. Наше завдання надалі купувати сучасний транспорт, щоб він найближчими роками витіснив маршрутки", – підкреслив Кличко.

Крім того, мер уточнив, що "Київпастранс" провів капітальний ремонт 8 зупинок швидкісного трамваю Борщагівської гілки.

Градоначальник нагадав, що місто продовжує будівництво гілки метрополітену в бік житлового масиву Виноградар. Там уже змонтували понад 500 метрів перегону.

"Тунелепрохідницький щит "Галина" вже пройшов 505 метрів у напрямку станції "Сирець". І приблизно за три місяці прокладе тунель до цієї станції довжиною в 1300 метрів. Також тривають роботи з будівництва самих станцій... Ми робимо все, щоб наприкінці наступного року відкрити 2 нові станції – "Мостицька" та "Проспект Правди" – у напрямку Виноградаря", – резюмував Кличко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Кличко заявив, що під час локдауну, запланованого в Україні з 8 до 24 січня, громадський транспорт Києва працюватиме.