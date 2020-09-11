Київ із 14 вересня переходить до "помаранчевої" зони карантину: що зміниться

Київ потрапив до "помаранчевої" зони адаптивного карантину через реєстрацію за останні сім днів більш ніж сотні випадків коронавірусу на 100 тисяч населення за добу. Тож із понеділка, 14 вересня, у місті діятимуть нові заборони.

Відповідне рішення, переглянувши поділ країни на епідемічні зони, ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. OBOZREVATEL нагадує обмеження, яких відтепер мають дотримуватися кияни та гості столиці.

Які обмеження діятимуть у Києві

На позачерговому засіданні Держкомісії з питань ТЕБ та НС 10 вересня було вирішено, що нове епідемічне зонування почне діяти з 00 годин 00 хвилин 14 вересня й упродовж наступних двох тижнів.

Так, у всіх регіонах незалежно від кольору рівня епідемічної небезпеки насамперед встановлено обмеження "зеленої" зони й усіх попередніх рівнів.

У громадських місцях у Києві варто носити маски й дотримуватися дистанції

"Зелена зона" передбачає:

перебування в громадських будівлях у масках або респіраторах;

проведення масових заходів: не більш ніж 1 людина на 5 квадратних метрів;

роботу кінотеатрів із заповненням на 50%;

перевезення пасажирів за наявності сидячих місць.

У "помаранчевій" зоні карантину, до якої потрапила і столиця, відповідно, діють заборони, передбачені цим кольором епідемічної небезпеки + обмеження "жовтої" зони.

Київ віднесли до "помаранчевої" зони карантину arcgis.com

Що заборонено в Києві з 14 вересня:

відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризового характеру;

діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази і т. д.), крім готелів;

діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;

планові госпіталізації в лікарнях;

роботу спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;

приймання нових змін у дитячі табори;

діють обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і не більш ніж 100 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

станом на ранок п'ятниці, 11 вересня, в Україні офіційно підтверджено 148 756 випадків коронавірусної інфекції. З них 3144 – виявлено за минулу добу, що стало новим "рекордом" із добового приросту. Від COVID-19 у країні померли вже 3076 осіб, а 67 005 пацієнтів повністю побороли хворобу.