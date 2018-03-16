Київ вирішили закрити: понеділок хочуть оголосити вихідним

У п'ятницю, 16 березня, з 19:00 і протягом вихідних можуть обмежити в'їзд до Києва великогабаритного транспорту через негоду.

Спецслужби оперативно прийматимуть рішення про заборону чи дозвіл на проїзд вантажівок у місто, виходячи з погодних умов. Це дозволить уникнути блокування руху на дорогах і перешкоджання роботі снігоприбиральної техніки, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Всі профільні комунальні служби міста наведені в максимальну готовність для прибирання снігу. Крім того, міська влада звернулася до Міноборони і МВС з проханням в разі необхідності залучати спецтехніку і особовий склад до збирання автомобільних доріг, тротуарів, переходів і т.п." - відзначили в прес-службі КМДА.

Столична влада закликає водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, що заважають розчищати дороги від снігу, будуть переміщені евакуаторами.

Також киян закликають під час негоди не користуватися особистими автомобілями і, по можливості, поступатися дорогою громадському транспорту. Особливо це стосується поїздок в центрі міста.

У разі значного погіршення погоди міська влада рекомендує оголосити понеділок, 19 березня, вихідним днем. В першу чергу це стосується дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів. Детальніше про це повідомлять пізніше.

Як писав "Обозреватель", в результаті активного циклону з вечора 16 березня, а також 17 і 19 березня в столиці очікується сильний сніг , утворення снігового покриву до 25-30 см, заметіль, ожеледь і зниження температури до 3-8 ° морозу.