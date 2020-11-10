Київ випередив усі регіони України з розповсюдження COVID-19

За минулу добу, 9 листопада, коронавірусом у Києві заразилися 747 осіб. Так, столиця стала першим містом в Україні, де інфіковано понад 45 тисяч.

У Київській області зафіксували 628 нових заражених. Про це свідчать дані сайту РНБО. Усього в столиці інфіковано вже 45 667 осіб, в області – 21 038 хворих.

Померли від COVID-19 у Києві всього 894 людини (+22 за добу), вилікувалися 17 004 пацієнти (+337). Продовжують боротися з вірусом 27 769 інфікованих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 10 листопада, в Україні офіційно підтверджено 479 197 випадків коронавірусної інфекції. З них 10 842 – виявлено за минулу добу, що стало рекордом із початку епідемії.