Київ випередив усі регіони України з розповсюдження COVID-19

За минулу добу, 9 листопада, коронавірусом в Києві заразилися 747 осіб. Так, столиця стала першим містом в Україні, де інфіковано понад 45 тисяч.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього в столиці інфіковані вже 45 667 осіб.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 10 листопада, в Україні офіційно підтверджено 479 197 випадків коронавірусної інфекції. З них 10 842 – виявлені за минулу добу, що стало рекордом з початку епідемії.