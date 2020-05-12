Київ виходить із карантину: що дозволено з 12 травня

У Києві з вівторка, 12 травня, стартує перший етап пом'якшення карантину, введеного у зв'язку з пандемією COVID-19.

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І хоча столична влада вирішила не відкривати деякі заклади, багато загальнонаціональних обмежень буде ослаблено або знято взагалі. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Водночас у Telegram-каналі мера Віталія Кличка опублікували соціальний ролик, аби орієнтувати киян і гостей столиці про те, які заклади відкриваються і що відтепер дозволено відвідувати, а що ні у Києві (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Київ із 12 травня послаблює карантин

Із 12 травня в Києві почнуть працювати:

непродовольчі магазини загальною площею до 300 кв. м (крім розташованих у ТРЦ, якщо немає окремого входу з вулиці): з вимогою присутності не більш як одного відвідувача на 10 кв. м площі;

салони краси, косметологічні кабінети, перукарні та інші об'єкти побутового обслуговування населення в об'єктах площею не більш ніж 300 кв. м (крім розташованих у ТРЦ, якщо немає окремого входу з вулиці);

літні й сезонні відкриті майданчики кафе та ресторанів із дотриманням умов безпеки;

парки та сквери: групами не більш як по дві особи або, якщо з дітьми, – двоє дорослих, двоє дітей (крім багатодітних сімей – за цих умов кількість дітей не обмежується);

невеликі виробництва непродовольчих товарів і підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші): з дотриманням вимоги не більш як один співробітник на 10 кв. і не більш як один клієнт на 10 кв. м;

адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори: з вимогою не більш як один відвідувач на 10 кв. м площі приміщення;

автокінотеатри.

Київ із 12 травня послаблює карантин

У КМДА наголошують, що дозвіл на відкриття діє за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту, дотримання відповідних вимог до якості продуктів і особливих порядків проведення профілактичних, протиепідемічних, зокрема, дезінфекційних та інших заходів.

Декому дозволили працювати з обмеженнями

Музеї та інші установи культури можуть відновлювати роботу з обмеженнями, але без відвідувачів. Водночас у них мають тимчасово відсторонити від роботи осіб, які мають бути самоізольовані (старші за 60 років). Музеям просто неба та історико-культурним заповідникам дозволено приймати відвідувачів тільки після ухвалення відповідного рішення органом управління та з дотриманням протиепідемічних обмежень.

Київ із 12 травня послаблює карантин

Зазначимо, що інші протиепідемічні обмеження в Києві та області продовжують діяти.

Так, у громадських місцях потрібно бути в масках і виконувати правила безпеки. Все ще заборонене пересування групами більше ніж по двоє, перебування в громадських місцях осіб до 14 років без супроводу батьків, а також перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу, самовільно покидати місця обсервації та порушувати умови самоізоляції.

Київ із 12 травня послаблює карантин

Залишаються закритими в Києві:

торгово-розважальні центри;

дитячі та спортивні майданчики;

лазні, SPA-салони, кабінети масажу, тату-салони тощо;

Додамо, що громадський транспорт на першому етапі пом'якшення карантину продовжить працювати в обмеженому режимі. Приватний бізнес все ще має вирішити питання підвезення своїх працівників на роботу. Метро ж у столиці відкриється тільки за рішенням уряду.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 11 травня, в Києві після ослаблення карантинних заходів містяни вийшли на пляжі та парки столиці.