Київ виходить із карантину: що дозволено з 12 травня
У Києві з вівторка, 12 травня, стартує перший етап пом'якшення карантину, введеного у зв'язку з пандемією COVID-19.
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І хоча столична влада вирішила не відкривати деякі заклади, багато загальнонаціональних обмежень буде ослаблено або знято взагалі. Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Водночас у Telegram-каналі мера Віталія Кличка опублікували соціальний ролик, аби орієнтувати киян і гостей столиці про те, які заклади відкриваються і що відтепер дозволено відвідувати, а що ні у Києві (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Із 12 травня в Києві почнуть працювати:
непродовольчі магазини загальною площею до 300 кв. м (крім розташованих у ТРЦ, якщо немає окремого входу з вулиці): з вимогою присутності не більш як одного відвідувача на 10 кв. м площі;
салони краси, косметологічні кабінети, перукарні та інші об'єкти побутового обслуговування населення в об'єктах площею не більш ніж 300 кв. м (крім розташованих у ТРЦ, якщо немає окремого входу з вулиці);
літні й сезонні відкриті майданчики кафе та ресторанів із дотриманням умов безпеки;
парки та сквери: групами не більш як по дві особи або, якщо з дітьми, – двоє дорослих, двоє дітей (крім багатодітних сімей – за цих умов кількість дітей не обмежується);
невеликі виробництва непродовольчих товарів і підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші): з дотриманням вимоги не більш як один співробітник на 10 кв. і не більш як один клієнт на 10 кв. м;
адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори: з вимогою не більш як один відвідувач на 10 кв. м площі приміщення;
автокінотеатри.
У КМДА наголошують, що дозвіл на відкриття діє за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту, дотримання відповідних вимог до якості продуктів і особливих порядків проведення профілактичних, протиепідемічних, зокрема, дезінфекційних та інших заходів.
Декому дозволили працювати з обмеженнями
Музеї та інші установи культури можуть відновлювати роботу з обмеженнями, але без відвідувачів. Водночас у них мають тимчасово відсторонити від роботи осіб, які мають бути самоізольовані (старші за 60 років). Музеям просто неба та історико-культурним заповідникам дозволено приймати відвідувачів тільки після ухвалення відповідного рішення органом управління та з дотриманням протиепідемічних обмежень.
Зазначимо, що інші протиепідемічні обмеження в Києві та області продовжують діяти.
Так, у громадських місцях потрібно бути в масках і виконувати правила безпеки. Все ще заборонене пересування групами більше ніж по двоє, перебування в громадських місцях осіб до 14 років без супроводу батьків, а також перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу, самовільно покидати місця обсервації та порушувати умови самоізоляції.
Залишаються закритими в Києві:
торгово-розважальні центри;
дитячі та спортивні майданчики;
лазні, SPA-салони, кабінети масажу, тату-салони тощо;
Додамо, що громадський транспорт на першому етапі пом'якшення карантину продовжить працювати в обмеженому режимі. Приватний бізнес все ще має вирішити питання підвезення своїх працівників на роботу. Метро ж у столиці відкриється тільки за рішенням уряду.Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 11 травня, в Києві після ослаблення карантинних заходів містяни вийшли на пляжі та парки столиці.