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12 травня • оновлено в 08:01
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Київ виходить із карантину: що дозволено з 12 травня

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У Києві з вівторка, 12 травня, стартує перший етап пом'якшення карантину, введеного у зв'язку з пандемією COVID-19.

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І хоча столична влада вирішила не відкривати деякі заклади, багато загальнонаціональних обмежень будуть ослаблені або зняті взагалі. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Київ із 12 травня послаблює карантин

Київ із 12 травня послаблює карантин

Із 12 травня в Києві почнуть працювати:

  • непродовольчі магазини загальною площею до 300 кв. м (крім розташованих у ТРЦ, якщо немає окремого входу з вулиці): з вимогою присутності не більше одного відвідувача на 10 кв. м площі;

  • салони краси, косметологічні кабінети, перукарні й інші об'єкти побутового обслуговування населення в об'єктах площею не більше 300 кв. м (крім розташованих у ТРЦ, якщо немає окремого входу з вулиці);

  • літні й сезонні відкриті майданчики кафе і ресторанів із дотриманням умов безпеки;

  • парки та сквери: групами не більше двох осіб або, якщо з дітьми, – двоє дорослих, двоє дітей (крім багатодітних сімей – за цих умов кількість дітей не обмежується);

  • невеликі виробництва непродовольчих товарів і підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші): з дотриманням вимоги не більше одного співробітника 10 кв. і не більше одного клієнта на 10 кв. м;

  • адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори: з вимогою не більше одного відвідувача на 10 кв. м площі приміщення;

  • автокінотеатри.

Київ із 12 травня послаблює карантин

Київ із 12 травня послаблює карантин

У КМДА наголошують, що дозвіл на відкриття діє за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту, дотримання відповідних вимог до якості продуктів і особливих порядків проведення профілактичних, протиепідемічних, зокрема, дезінфекційних та інших заходів.

Деяким дозволили працювати з обмеженнями

Музеї та інші установи культури можуть відновлювати роботу з обмеженнями, але без відвідувачів. Водночас у них мають тимчасово відсторонити від роботи осіб, які підлягають самоізоляції (старші 60 років). Музеям під відкритим небом та історико-культурним заповідникам дозволено приймати відвідувачів тільки після ухвалення відповідного рішення органом управління і дотримуючись протиепідемічних обмежень.

Київ із 12 травня послаблює карантин

Київ із 12 травня послаблює карантин

Зазначимо, що інші протиепідемічні обмеження в Києві та області продовжують діяти.

Так, у громадських місцях потрібно бути в масках і дотримуватися правил безпеки. Все ще заборонене пересування групою більше двох осіб, перебування в громадських місцях осіб до 14 років без супроводу батьків, а також перебувати на вулиці без документів, що засвідчують особу, самовільно залишати місця обсервації і порушувати умови самоізоляції.

Київ із 12 травня послаблює карантин

Київ із 12 травня послаблює карантин

Залишаються закритими в Києві:

  • торгово-розважальні центри;

  • дитячі та спортивні майданчики;

  • лазні, SPA салони, кабінети масажу, тату салони тощо;

Додамо, що громадський транспорт на першому етапі пом'якшення карантину продовжить працювати в обмеженому режимі. Приватний бізнес все ще має вирішити питання підвезення своїх працівників на роботу. Метро ж у столиці відкриється тільки за рішенням уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 11 травня, в Києві після ослаблення карантинних заходів містяни вийшли на пляжі та парки столиці.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Київ
Теги
карантин КМДА
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Кияни Життя столиці

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