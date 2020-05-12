Київ виходить із карантину: що дозволено з 12 травня

У Києві з вівторка, 12 травня, стартує перший етап пом'якшення карантину, введеного у зв'язку з пандемією COVID-19.

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І хоча столична влада вирішила не відкривати деякі заклади, багато загальнонаціональних обмежень будуть ослаблені або зняті взагалі. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Київ із 12 травня послаблює карантин

Із 12 травня в Києві почнуть працювати:

непродовольчі магазини загальною площею до 300 кв. м (крім розташованих у ТРЦ, якщо немає окремого входу з вулиці): з вимогою присутності не більше одного відвідувача на 10 кв. м площі;

салони краси, косметологічні кабінети, перукарні й інші об'єкти побутового обслуговування населення в об'єктах площею не більше 300 кв. м (крім розташованих у ТРЦ, якщо немає окремого входу з вулиці);

літні й сезонні відкриті майданчики кафе і ресторанів із дотриманням умов безпеки;

парки та сквери: групами не більше двох осіб або, якщо з дітьми, – двоє дорослих, двоє дітей (крім багатодітних сімей – за цих умов кількість дітей не обмежується);

невеликі виробництва непродовольчих товарів і підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші): з дотриманням вимоги не більше одного співробітника 10 кв. і не більше одного клієнта на 10 кв. м;

адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори: з вимогою не більше одного відвідувача на 10 кв. м площі приміщення;

автокінотеатри.

Київ із 12 травня послаблює карантин

У КМДА наголошують, що дозвіл на відкриття діє за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту, дотримання відповідних вимог до якості продуктів і особливих порядків проведення профілактичних, протиепідемічних, зокрема, дезінфекційних та інших заходів.

Деяким дозволили працювати з обмеженнями

Музеї та інші установи культури можуть відновлювати роботу з обмеженнями, але без відвідувачів. Водночас у них мають тимчасово відсторонити від роботи осіб, які підлягають самоізоляції (старші 60 років). Музеям під відкритим небом та історико-культурним заповідникам дозволено приймати відвідувачів тільки після ухвалення відповідного рішення органом управління і дотримуючись протиепідемічних обмежень.

Київ із 12 травня послаблює карантин

Зазначимо, що інші протиепідемічні обмеження в Києві та області продовжують діяти.

Так, у громадських місцях потрібно бути в масках і дотримуватися правил безпеки. Все ще заборонене пересування групою більше двох осіб, перебування в громадських місцях осіб до 14 років без супроводу батьків, а також перебувати на вулиці без документів, що засвідчують особу, самовільно залишати місця обсервації і порушувати умови самоізоляції.

Київ із 12 травня послаблює карантин

Залишаються закритими в Києві:

торгово-розважальні центри;

дитячі та спортивні майданчики;

лазні, SPA салони, кабінети масажу, тату салони тощо;

Додамо, що громадський транспорт на першому етапі пом'якшення карантину продовжить працювати в обмеженому режимі. Приватний бізнес все ще має вирішити питання підвезення своїх працівників на роботу. Метро ж у столиці відкриється тільки за рішенням уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 11 травня, в Києві після ослаблення карантинних заходів містяни вийшли на пляжі та парки столиці.

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