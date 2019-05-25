Київ відзначає День міста: святкова програма

Київ у неділю, 26 травня, буде святкувати День міста. Для жителів і гостей столиці підготували масштабну програму розваг, яка буде діяти в різних районах протягом декількох днів.

Гуляти столиця з нагоди дня Києва почне ще з 25 травня. З 9 до 17 годин можна взяти участь у Вітрильній регаті на 6-му причалі Київського річкового вокзалу. OBOZREVATEL зібрав найцікавіші події вихідних, а повну програму святкових заходів опублікували в прес-службі КМДА.

З 12 до 18 годин в Центральному парку культури і відпочинку на вул. Грушевського, 5, пройде фестиваль національних культур "Етнофест".

Любителі вуличної музики з 12 до 22:00 зможуть "запалити" на фестивалі Radioday в Маріїнському парку.

На Співочому полі в цей день буде проходити фестиваль "Кобзареві джерела", а родзинкою вечора стане концерт популярного українського виконавця DZIDZO, який почнеться на Контрактовій площі о 19:00.

DZIDZO Facebook Михайло Хома

Для любителів спорту і здорового способу життя 26 травня пройде найвідоміший біговій проект "Пробіг під каштанами". Кілька тисяч учасників пробіжать по центру міста, а всі виручені гроші передадуть діткам із захворюваннями серця.

Пробіг під каштанами probeg.kiev.ua

Ще однією спортивною подією стане фінал чемпіонату Києва по сімейному спорту на Хрещатику (з 13 до 19:00).

Провести святковий вечір з нагоди 1537-річчя української столиці можна в компанії французького музиканта Дідьє Маруані та групи Space Symphony і симфонічного концерту. Легенда електронної музики буде грати на Контрактовій площі з 20 до 22:00.

Як писав OBOZREVATEL, День Києва зазвичай відзначають у останні вихідні дні травня. Перше святкування відбулося в кінці травня 1982 року. Тоді відзначали 1500-річчя міста.

Уже з 1984 року почалися регулярні вернісажі на Андріївському узвозі. А в останню неділю травня 1987 вперше був офіційно відзначено День Києва. Цю дату запропонував журналіст В'ячеслав Лашук.

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