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/Життя столиці

Київ відзначає День міста: святкова програма

8.4тЧитати матеріал російською

Київ у неділю, 26 травня, буде святкувати День міста. Для жителів і гостей столиці підготували масштабну програму розваг, яка буде діяти в різних районах протягом декількох днів.

Гуляти столиця з нагоди дня Києва почне ще з 25 травня. З 9 до 17 годин можна взяти участь у Вітрильній регаті на 6-му причалі Київського річкового вокзалу. OBOZREVATEL зібрав найцікавіші події вихідних, а повну програму святкових заходів опублікували в прес-службі КМДА.

З 12 до 18 годин в Центральному парку культури і відпочинку на вул. Грушевського, 5, пройде фестиваль національних культур "Етнофест".

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Любителі вуличної музики з 12 до 22:00 зможуть "запалити" на фестивалі Radioday в Маріїнському парку.

На Співочому полі в цей день буде проходити фестиваль "Кобзареві джерела", а родзинкою вечора стане концерт популярного українського виконавця DZIDZO, який почнеться на Контрактовій площі о 19:00.

DZIDZO

DZIDZO

Facebook Михайло Хома

Для любителів спорту і здорового способу життя 26 травня пройде найвідоміший біговій проект "Пробіг під каштанами". Кілька тисяч учасників пробіжать по центру міста, а всі виручені гроші передадуть діткам із захворюваннями серця.

Пробіг під каштанами

Пробіг під каштанами

probeg.kiev.ua

Ще однією спортивною подією стане фінал чемпіонату Києва по сімейному спорту на Хрещатику (з 13 до 19:00).

Провести святковий вечір з нагоди 1537-річчя української столиці можна в компанії французького музиканта Дідьє Маруані та групи Space Symphony і симфонічного концерту. Легенда електронної музики буде грати на Контрактовій площі з 20 до 22:00.

Як писав OBOZREVATEL, День Києва зазвичай відзначають у останні вихідні дні травня. Перше святкування відбулося в кінці травня 1982 року. Тоді відзначали 1500-річчя міста.

Уже з 1984 року почалися регулярні вернісажі на Андріївському узвозі. А в останню неділю травня 1987 вперше був офіційно відзначено День Києва. Цю дату запропонував журналіст В'ячеслав Лашук.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
в стране животных...праздник
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Сидоров Андрей:"в стране животных...праздник". Неужели и в Москве что-то празднуют?! Как всегда - первую субботу на неделе?😃
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