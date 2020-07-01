Київ виділив компенсацію 115 постраждалим від вибуху на Позняках, – Кличко

Кличко заявив, що Київ виділив компенсації 115 мешканцям, постраждалим від вибуху на Позняках.

Поки 115 постраждалих мешканців будинку на столичних Позняках, де трапився вибух, отримали матеріальну допомогу від міста на відновлення втрачених документів.

Йдеться про суми від 50 до 100 тисяч гривень. Про це під час онлайн-пресконференції 1 липня заявив мер Києва Віталій Кличко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Місто як може допомагає постраждалим внаслідок цієї трагедії. Минулого тижня ми ухвалили рішення надати разом із фондом "Майбутній Київ" додаткову матеріальну допомогу готівкою. Ці гроші потрібні людям насамперед на відновлення документів. Допомогу вже отримали 115 людей, які мешкали в будинку", – наголосив він.

За його словами, термінове відновлення документів необхідне мешканцям, зокрема, і для отримання матеріальної компенсації, яку надає місто. Він зазначив, що пакет документів на цю компенсацію вже змогли подати 20 сімей, тож днями вони отримають кошти.

"Також Київ надасть допомогу для ремонту в квартирах, які отримають постраждалі мешканці", – додав Кличко.

Зі свого боку пресслужба мера Києва опублікувала відео його зустрічі з людьми, які мешкають нині в інтернаті на Харківському шосе або у родичів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, киянам, які постраждали через вибух у багатоповерхівці на Позняках, показали нові квартири в ЖК "Кришталеві джерела". Щоправда, заселитися в них люди поки не зможуть: приміщення нові й потребують ремонту.