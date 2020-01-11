Столиця України – Київ увійшла до топ-100 найбільш технологічних міст світу.

Про це йдеться у спільному дослідженні Обсерваторії Smart City Центру світової конкурентоспроможності IMD і Сінгапурського університету технологій та дизайну.

Перше місце посів Сінгапур, наступні сходинки рейтингу посіли Цюріх (Швейцарія), Осло (Норвегія), Женева (Швейцарія). П'ятірку найбільш технологічних міст світу замкнув Копенгаген (Данія).

Київ увійшов до топ-100 найтехнологічніших міст світу

На шостому місці опинився Окленд (Нова Зеландія). Також у десятку лідерів потрапили Тайбей (Тайвань), Гельсінкі (Фінляндія), Більбао (Іспанія) і Дюссельдорф (Німеччина). Київ ж посів 92 сходинку.

Для визначення рейтингу враховували рівень охорони здоров'я і безпеки, мобільність, громадську активність тощо.

Рейтинг найбільш технологічних міст світу imd.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ став одним з 50 найкращих місць для відвідування в новому десятилітті за версією популярного туристичного видання Big 7 Travel. Він посів другу сходинку.

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