Київ у 2019 році посів 12 місце у світі та третє у Європі серед міст із найбільшими заторами.

Про це свідчать дані дослідження компанії TomTom, які вона опублікувала на своєму сайті. Середні витрати часу у заторах столиці минулоріч становили 53%, що на 7% більше, аніж у 2018 році.

Найнижчий рівень заторів у місті зафіксували 28 квітня (лише 7%), а найвищий – 23 січня (132%). Найгірша ж ситуація на дорогах столиці спостерігається щочетверга з 18 до 19 години.

Київ увійшов до топ-3 міст Європи із найбільшими заторами

Так, на думку експертів, якщо потрапляти у затори у Києві в години пік протягом року, витрачений час складе 227 годин (або ж 9 днів та 11 годин).

Загалому було проаналізовано 416 населених пунктів, серед яких перше місце за завантаженістю доріг посіло місто Бенгалуру (Індія), а останнє – Хай-Пойнт (Північна Кароліна, США). У Європі більші затори, аніж у Києві, виявилися лише у російській Москві (1 місце) та турецькому Істанбулі (2 місце).

Також до рейтингу міст із найбільшими заторами потрапила Одеса (18 місце), Харків (29 місце) та Дніпро (47 місце).

Як повідомляв OBOZREVATEL, радник мера столиці України Максим Бахматов заявив, що транспорт може повністю паралізувати Київ уже в 2020 році, а за оптимістичними прогнозами – через два роки.

Він зазначив, що у 2018 році Київ посів 13 місце в світі за заторами в рейтингу TomTom. А у 2019 році, за словами Бахматова, ситуація могла ускладнитися.

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