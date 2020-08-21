Київ у святкові вихідні чекають грози і спека: з'явився "мінливий" прогноз на День Незалежності

У Києві під час святкових вихідних, з 22 до 24 серпня, буде мінлива погода. Очікується спека, втім, час від часу йтимуть дощі із грозами.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. Вітер у столиці очікується у межах 5-10 м/с.

У суботу вночі, 22 серпня, у Києві будуть дощі із грозами, передбачається +16...+18 градусів тепла. Вдень же буде сухо, втім, здебільшого хмарно, очікується +24...+26.

У неділю, 23 серпня, у День Державного Прапору України, погода буде ясною. Вночі варто чекати +12...+14 градусів тепла, а вдень температура підійметься до +26...+28.

У понеділок, 24 серпня, у День Незалежності України, вночі буде хмарно, передбачається +15...+17 градусів. А от удень очікуються дощі із грозами, хоча температура сягне +24...+26.

Прогноз погоди в Києві на вихідні Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явився прогноз погоди для всіх регіонів України на святкові вихідні.