Київ у "щупальцях небесних медуз" потрапив на дивовижні фото

Яра Дорош Життя столиці 02:40, 24.06.2020

У мережі з'явились вражаючі фото яскравих блискавок у нічному Києві під час грози.

Відповідні знімки опублікував фотограф, киянин Сергій Полюшко на своїй сторінці у Facebook. У "обіймах" блискавок зображено Києво-Печерську лавру, Дарницький міст (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Гроза в Києві", – коротко написав автор.

Київ у "щупальцях небесних медуз"
Facebook/Сергій Полюшко
Київ у "щупальцях небесних медуз"
Facebook/Сергій Полюшко

Пост вразив киян та за 20 годин публікації назбирав понад 200 лайків.

"Красива, ніби тоненькі щупальці небесних медуз", – написала одна із користувачок мережі.

Коментарі у мережі
Скріншот
Допис з фото грози у Києві
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у результаті інтенсивних дощів і поривів вітру 22 і 23 червня затопило вісім областей України.

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Кияни Життя столиці

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