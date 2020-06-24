Київ у "щупальцях небесних медуз" потрапив на дивовижні фото

У мережі з'явились вражаючі фото яскравих блискавок у нічному Києві під час грози.

Відповідні знімки опублікував фотограф, киянин Сергій Полюшко на своїй сторінці у Facebook. У "обіймах" блискавок зображено Києво-Печерську лавру, Дарницький міст (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Гроза в Києві", – коротко написав автор.

Київ у "щупальцях небесних медуз" Facebook/Сергій Полюшко

Київ у "щупальцях небесних медуз" Facebook/Сергій Полюшко

Пост вразив киян та за 20 годин публікації назбирав понад 200 лайків.

"Красива, ніби тоненькі щупальці небесних медуз", – написала одна із користувачок мережі.

Коментарі у мережі Скріншот

Допис з фото грози у Києві Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у результаті інтенсивних дощів і поривів вітру 22 і 23 червня затопило вісім областей України.