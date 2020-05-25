Київ у день відкриття метро скували масштабні затори: які вулиці варто об'їхати. Карта

Київ у понеділок вранці, 25 травня, незважаючи на відкриття столичного метро, скували масштабні затори. Водіям важко було проїхати як у центрі столиці, так і на околицях.

OBOZREVATEL за допомогою GoogleMaps дізнався, які дороги міста слід об'їхати, аби не витратити чимало часу даремно (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).

Так, затори скували Кільцеву дорогу, проспекти Валерія Лобановського, Перемоги, Голосіївський, вулиці Вадима Гетьмана, Олександа Довженка, Олени Теліги, Юрія Іллєнка, Щусева, Семена Скляренка, Набережно-Рибальську.

Київ у день відкриття метро скували масштабні затори. Ілюстрація

У центрі "зупинилися" бульвар Тараса Шевченка, вулиці Жилянська, Грушевського, Петрівська алея, Паркова дорога, Набережне шосе. Така ж ситуація спостерігалась на Гаванському та Північному мостах.

На Лівому березі ситуація була ще складнішою. Водіям слід об'їхати проспекти Миколи Бажана, Петра Григоренка, Соборності, Юрія Гагаріна, Броварський, Визволителів, Романа Шухевича, вулиці Здолбунівську, Братиславську, Миропільську, Генерала Жмаченка, Курнатовського, Оноре де Бальзака, Карла Маркса. Також затори скували Дарницьке шосе та однойменний бульвар, а ще бульвар Перова.

Затори у Києві 25 травня Скріншот

Затори у Києві 25 травня Скріншот

Затори у Києві 25 травня Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 травня у Києві та Харкові після двох місяців закриття на карантин відновили роботу метро. У мережі з'явились фото із столичної підземки.