Київ та область попередили про грозу та шторм

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 17:18, 27.08.2020 Оновлено: 17:26, 27.08.2020

У Києві та області в четвер, 27 серпня, різко зіпсується погода.

Очікуються грози та потужний вітер. Про це написала пресслужба ДСНС України на своїй сторінці у Facebook.

Рятувальники з посиланням на дані Укргідрометцентру зазначили, що до кінця доби жителів Києва та області чекають грози та пориви вітру 15-20 м/с. Про дощ нічого не сказано.

У Києві зіпсується погода
Скриншот
У Київській області зіпсується погода
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ 25 серпня залило дощами. Столичні дороги перетворилися на справжні ріки.

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