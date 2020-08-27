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Київ та область попередили про грозу та шторм

Вероніка Ковбасюк
Вероніка Ковбасюк
Життя столиці
2,0 т.
Київ та область попередили про грозу та шторм

Київ та область попередили про грозу та шторм.

У Києві та області в четвер, 27 серпня, різко зіпсується погода.

Очікуються грози та потужний вітер. Про це написала пресслужба ДСНС України на своїй сторінці у Facebook.

Рятувальники з посиланням на дані Укргідрометцентру зазначили, що до кінця доби жителів Києва та області чекають грози та пориви вітру 15-20 м/с. Про дощ нічого не сказано.

У Києві зіпсується погода

У Києві зіпсується погода Скриншот

У Київській області зіпсується погода

У Київській області зіпсується погода Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ 25 серпня залило дощами. Столичні дороги перетворилися на справжні ріки.

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