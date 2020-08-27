Київ та область попередили про грозу та шторм.
У Києві та області в четвер, 27 серпня, різко зіпсується погода.
Очікуються грози та потужний вітер. Про це написала пресслужба ДСНС України на своїй сторінці у Facebook.
Рятувальники з посиланням на дані Укргідрометцентру зазначили, що до кінця доби жителів Києва та області чекають грози та пориви вітру 15-20 м/с. Про дощ нічого не сказано.
У Києві зіпсується погода Скриншот
У Київській області зіпсується погода Скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ 25 серпня залило дощами. Столичні дороги перетворилися на справжні ріки.
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