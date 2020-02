Київ та область накрило снігом: з'явилися вражаючі фото та відео

Мешканці Києва та області опублікували у мережі вражаючі фото та відео снігу, який почав падати ще 4 лютого і продовжував йти наступного дня.

Відповідні кадри вони розмістили на своїх сторінках у Facebook. Зважаючи на те, що це явище стало рідкістю для українців цьогоріч, воно викликало шквал захоплення (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Хоч раз за зиму сніг побачили", "Ой, щось починається! Сніг валить шматочками, аби тільки не було так, як у 2013 році, а так все гаразд", "Let it snow or летить сніг. І не кажіть, що снігу цієї зими не бачили. Він був", "Незвичне відчуття абсолютного щастя від снігу серед зими", "Сфотографувала сніг, поки він лежить. Люблю його", – написали користувачі.

Сніг у Києві та області Facebook/Nastka Fedchenko

Також пресслужба комунальної корпорації "Київавтодор" відзначила, що ще з вечора 4 лютого на дороги виїхала снігоприбиральна техніка, а бригади працівників почали очищати пішохідні дороги.

Примітно, що 5 лютого через негоду столицю вже скували ДТП, зокрема і смертельна, та масштабні затори.

Сніг у Києві та області Facebook/Сергій Дятленко

Сніг у Києві та області Facebook/Olena Makaruk

Сніг у Києві та області Facebook/‎Софія Мартинов‎

Сніг у Києві та області Facebook/Yuriy Gichun

Сніг у Києві та області Facebook/Yuriy Gichun

Сніг у Києві та області Facebook/Yuriy Gichun

Сніг у Києві та області Facebook/Yuriy Gichun

Сніг у Києві та області Facebook/Taras Kharchenko

Сніг у Києві та області Facebook/Taras Kharchenko

Сніг у Києві та області Facebook/Viktoriya Ferenets

Сніг у Києві та області Facebook/Nastka Fedchenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві у вівторок ввечері, 4 лютого, почався снігопад. У мережу потрапили неймовірні відео зі стихією у столиці України.

