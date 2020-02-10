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10 лютого • оновлено в 18:58
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Київ та область накрила негода: жителів попередили про потужний вітер

2.3т
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Київ та область 10 лютого накрила потужна негода – вітер посилився аж до 15-24 м/с.

Попередження для місцевих мешканців та гостей регіону з'явилося на сайті ГУ ДСНС у м. Києві.

"По Києву та Київській області 10 лютого пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", – йдеться в повідомленні.

Київ та область накрила негода. Ілюстрація

Київ та область накрила негода. Ілюстрація

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Водночас на сайті Укргідрометцентру написали, що стихія могла посилитися аж до 15-24 м/с.

Як повідомляв OBOZREVATEL, середньомісячна температура по Україні в лютому становитиме приблизно 0...-3°.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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