Київ та область накриє потужними шквалами: з'явилось штормове попередження

Яра Дорош Життя столиці 10:20, 18.05.2020 Оновлено: 10:20, 18.05.2020

У Києві та області у понеділок, 18 травня, здійметься потужний вітер.

Відповідне штормове попередження з'явилося на сайті Укргідрометцентру. Зазначається, що такі погодні умови у цей день будуть у багатьох областях України.

Київ та область накриє потужними шквалами. Ілюстрація

Так, у Києві та області швидкість вітру посилиться до 15-24 м/с. Очікується І рівень небезпечності (жовтий).

Штормове попередження
Скріншот/Укргідрометцентр
Штормове попередження
Скріншот/Укргідрометцентр
Штормове попередження
Скріншот/Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на аномально теплу зиму, влітку 2020 року в Україні прогнозують спеку.

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