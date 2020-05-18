Київ та область накриє потужними шквалами: з'явилось штормове попередження

У Києві та області у понеділок, 18 травня, здійметься потужний вітер.

Відповідне штормове попередження з'явилося на сайті Укргідрометцентру. Зазначається, що такі погодні умови у цей день будуть у багатьох областях України.

Київ та область накриє потужними шквалами. Ілюстрація

Так, у Києві та області швидкість вітру посилиться до 15-24 м/с. Очікується І рівень небезпечності (жовтий).

Штормове попередження Скріншот/Укргідрометцентр

Штормове попередження Скріншот/Укргідрометцентр

Штормове попередження Скріншот/Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на аномально теплу зиму, влітку 2020 року в Україні прогнозують спеку.