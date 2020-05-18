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18 травня • оновлено в 12:06
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Київ та область накриє потужними шквалами: з'явилось штормове попередження

4.9т
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У Києві та області у понеділок, 18 травня, здійметься потужний вітер.

Відповідне штормове попередження з'явилося на сайті Укргідрометцентру. Зазначається, що такі погодні умови у цей день будуть у багатьох областях України.

Київ та область накриє потужними шквалами. Ілюстрація

Київ та область накриє потужними шквалами. Ілюстрація

Так, у Києві та області швидкість вітру посилиться до 15-24 м/с. Очікується І рівень небезпечності (жовтий).

Штормове попередження

Штормове попередження

Скріншот/Укргідрометцентр

Штормове попередження

Штормове попередження

Скріншот/Укргідрометцентр

Штормове попередження

Штормове попередження

Скріншот/Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на аномально теплу зиму, влітку 2020 року в Україні прогнозують спеку.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Прогноз погоди Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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