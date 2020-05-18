Київ та область накриє потужними шквалами: з'явилось штормове попередження

У Києві та області у понеділок, 18 травня, здійметься потужний вітер.
Відповідне штормове попередження з'явилося на сайті Укргідрометцентру. Зазначається, що такі погодні умови у цей день будуть у багатьох областях України.
Київ та область накриє потужними шквалами. Ілюстрація
Так, у Києві та області швидкість вітру посилиться до 15-24 м/с. Очікується І рівень небезпечності (жовтий).
Штормове попередження
Скріншот/Укргідрометцентр
Штормове попередження
Скріншот/Укргідрометцентр
Штормове попередження
Скріншот/Укргідрометцентр
Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на аномально теплу зиму, влітку 2020 року в Україні прогнозують спеку.
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