Київ та область накриє негода: синоптики попередили про шторм

Яра Дорош Життя столиці 10:28, 23.06.2020 Оновлено: 10:28, 23.06.2020

Київ 23 червня накриють грози, а на території області випадуть ще й потужні дощі, град, здійметься шквалистий вітер.

Відповідне штормове попередження з'явилось на сайті Укргідрометцентру. У столиці та області очікується І рівень небезпечності (жовтий).

Так, у самому Києві у цей день передбачаються лише грози. Водночас на території області слід чекати грози, град діаметром 6-19 мм, короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с, а також потужні дощі (кількість опадів може сягнути 15-49 мм за 12 годин і менше).

Київ та область накриє негода. Ілюстрація

Така погода, за прогнозами синоптиків, протримається від ранку аж до пізнього вечора.

Карта погоди в Україні 23 червня
Скріншот/Укргідрометцентр
Інформація про погіршення погоди
Скріншот/Укргідрометцентр
Інформація про погіршення погоди
Скріншот/Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, через повені в Івано-Франківській і Чернівецькій областях оголошено другий (помаранчевий) рівень небезпеки, введені надзвичайні заходи безпеки.

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