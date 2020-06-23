Київ та область накриє негода: синоптики попередили про шторм

Київ 23 червня накриють грози, а на території області випадуть ще й потужні дощі, град, здійметься шквалистий вітер.

Відповідне штормове попередження з'явилось на сайті Укргідрометцентру. У столиці та області очікується І рівень небезпечності (жовтий).

Так, у самому Києві у цей день передбачаються лише грози. Водночас на території області слід чекати грози, град діаметром 6-19 мм, короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с, а також потужні дощі (кількість опадів може сягнути 15-49 мм за 12 годин і менше).

Київ та область накриє негода. Ілюстрація

Така погода, за прогнозами синоптиків, протримається від ранку аж до пізнього вечора.

Карта погоди в Україні 23 червня Скріншот/Укргідрометцентр

Інформація про погіршення погоди Скріншот/Укргідрометцентр

Інформація про погіршення погоди Скріншот/Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, через повені в Івано-Франківській і Чернівецькій областях оголошено другий (помаранчевий) рівень небезпеки, введені надзвичайні заходи безпеки.