Київ та область накриє негода: синоптики попередили про шторм
Київ та область накриє негода. Ілюстрація
Київ 23 червня накриють грози, а на території області випадуть ще й потужні дощі, град, здійметься шквалистий вітер.
Відповідне штормове попередження з'явилось на сайті Укргідрометцентру. У столиці та області очікується І рівень небезпечності (жовтий).
Так, у самому Києві у цей день передбачаються лише грози. Водночас на території області слід чекати грози, град діаметром 6-19 мм, короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с, а також потужні дощі (кількість опадів може сягнути 15-49 мм за 12 годин і менше).
Київ та область накриє негода. Ілюстрація
Така погода, за прогнозами синоптиків, протримається від ранку аж до пізнього вечора.
Карта погоди в Україні 23 червня Скріншот/Укргідрометцентр
Інформація про погіршення погоди Скріншот/Укргідрометцентр
Інформація про погіршення погоди Скріншот/Укргідрометцентр
Як повідомляв OBOZREVATEL, через повені в Івано-Франківській і Чернівецькій областях оголошено другий (помаранчевий) рівень небезпеки, введені надзвичайні заходи безпеки.