Київ та область накриє негода: синоптики дали штормове попередження

Яра Дорош Життя столиці 13:51, 4.06.2020 Оновлено: 14:13, 4.06.2020

У Києві та області у четвер по обіді, 4 червня, розпочнеться сильна гроза, яка триватиме до кінця доби.

Відповідний прогноз дав Укргідрометцентр. Було оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Київ та область накриє негода. Ілюстрація

Пресслужба Київської міської державної адміністрації на своєму сайті також опублікувала рекомендації, як поводитися під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків слід щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

  • якщо людина опинилася на вулиці, їй треба триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

  • у разі дуже сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Погода у Києві та області
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань розповів, що у червні погода в Україні очікується теплою і з помірними опадами, однак не виключені й температурні коливання в окремі дні.

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