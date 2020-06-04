Київ та область накриє негода: синоптики дали штормове попередження

У Києві та області у четвер по обіді, 4 червня, розпочнеться сильна гроза, яка триватиме до кінця доби.

Відповідний прогноз дав Укргідрометцентр. Було оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Київ та область накриє негода. Ілюстрація

Пресслужба Київської міської державної адміністрації на своєму сайті також опублікувала рекомендації, як поводитися під час сильного вітру:

усі вікна будинків слід щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо людина опинилася на вулиці, їй треба триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі дуже сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Погода у Києві та області Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань розповів, що у червні погода в Україні очікується теплою і з помірними опадами, однак не виключені й температурні коливання в окремі дні.