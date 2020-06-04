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4 червня • оновлено в 14:54
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Київ та область накриє негода: синоптики дали штормове попередження

3.1т
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У Києві та області у четвер по обіді, 4 червня, розпочнеться сильна гроза, яка триватиме до кінця доби.

Відповідний прогноз дав Укргідрометцентр. Було оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Київ та область накриє негода. Ілюстрація

Київ та область накриє негода. Ілюстрація

Пресслужба Київської міської державної адміністрації на своєму сайті також опублікувала рекомендації, як поводитися під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків слід щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

  • якщо людина опинилася на вулиці, їй треба триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

  • у разі дуже сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Погода у Києві та області

Погода у Києві та області

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань розповів, що у червні погода в Україні очікується теплою і з помірними опадами, однак не виключені й температурні коливання в окремі дні.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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